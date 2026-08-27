Peter Cullen dør 85 år gammel: Han var Optimus Prime og så mye mer

HQ

Peter Cullen, stemmen til Optimus Prime i Transformers, er død i en alder av 85 år. Cullen «gikk fredfullt bort, omgitt av sin kjære familie – og i hjertene til sine mange venner og utallige fans over hele verden», opplyste familien i en uttalelse.

Familien ba også fansen om å «hedre hans bemerkelsesverdige arv ved å tjene lokalsamfunnene deres og lede andre med medfølelse, integritet og lojalitet, og alltid huske: ‘Vær sterk nok til å være mild’.»

Cullens mest kjente stemmerolle var som Optimus Prime i den originale animerte serien «Transformers» fra 1980-tallet, en rolle han gjentok i alle «Transformers»-filmene med levende skuespillere frem til «Transformers: Rise of the Beasts» i 2023, samt i mange videospill.

Andre kjente figurer inkluderer Eeyore i «Winnie the Pooh»-serien, Monterey Jack i «Chip 'n Dale: Rescue Rangers», KARR i «Knight Rider» og til og med stemmen til tittelrollen i «Predator» fra 1987 samt brølet til King Kong i filmen fra 1976 – en rolle han ikke fikk kreditering for. Senest har han lagt stemme til Thaedus i «Invincible».