Peter Griffin skal på Hot Ones

Hot Ones har fått noen av de største kjendisene til å prøve krydrede vinger, og nå forgrener det seg også til tegneseriefigurer. Peter Griffin vil spille hovedrollen i dagens episode av det populære internettshowet, noe som bekreftes av First We Feast offisielle sider på sosiale medier.

HQ

Griffin kommer på Hot Ones for å feire 25-årsjubileet for Family Guy. Gjennom hele showets historie har det holdt seg populært, og til og med i år har vi sett Family Guy bryte inn i nye medier via et Fortnite-samarbeid.

Siden Peter Griffin ikke er ekte (dessverre), er vi ikke sikre på hvordan den kommende episoden av Hot Ones kommer til å fungere, men det blir et syn å se. Den sendes i dag kl. 18:00 BST/19:00 CEST.

