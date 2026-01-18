Peter Jackson avkrefter ryktene om en "Mithril Cut" av Ringenes Herre

Den utvidede utgaven av The Lord of the Rings er allerede en absolutt mastodont, men med tanke på fantasytrilogiens briljans og dens fortsatt svært ivrige og stolte fans er det de der ute som skulle ønske at den kunne være enda lengre. Ettersom den utvidede trilogien varer i over 11 timer har noen lurt på om det er enda mer film som potensielt kan legges til, og om det finnes en såkalt "extended-extended" utgave av trilogien.

HQ

For å gjøre en lang historie kort, det er det ikke. Med stadig flere rykter om at en "Mithril Cut" eksisterer, har regissør Peter Jackson satt seg ned med Empire for å markere 25-årsjubileet til The Fellowship of the Ring og for å avlive disse ryktene og forhåpningene.

"Finnes det flotte scener som vi aldri brukte? Svaret er nei. Det finnes biter og biter, antar jeg. Men hvis du gjorde et extended-extended cut, eller hva det nå kommer til å hete, ville det vært skuffende. Det ville være det utvidede klippet med noen ekstra sekunder av noe her og der; det ville ikke være verdt å gjøre."

Det betyr ikke at det ikke finnes ubrukte opptak, for medforfatter Phillippa Boyens bekreftet at det finnes noen korte scener, som et øyeblikk mellom en ung Aragorn og Arwen i Lothlórien. Haken er imidlertid at disse scenene er svært små, og beskrives som "ikke mye. Det er det virkelig ikke."

Ryktene var selvfølgelig for gode til å være sanne, men det gjør ikke noe ettersom The Lord of the Rings allerede eksisterer som tidenes kanskje beste filmtrilogi.