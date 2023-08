Peter Jackson hyller den nye A24-skrekkfilmen Talk to Me

HQ

Han er kanskje mest kjent for filmatiseringen av Ringenes Herre-bøkene, men Peter Jackson har også kastet seg over mange andre sjangre og skapt langt mer enn de fantastiske eventyrene som satte ham på kartet. De klissete lavbudsjettklassikerne Braindead og Bad Taste var det som en gang satte fart på karrieren hans, og selv nå på sine eldre dager liker Jackson filmer som gir ham frysninger, og nå er han begeistret for den nye A24-skrekkfilmen Talk to Me, en av sommerens største blockbusters.

I et intervju med Newshub skryter han av Michael og Danny Philippous film:

"Talk To Me er ikke bare god - den er veldig, veldig god. Den beste, mest intense skrekkfilmen jeg har sett på mange år."

Men han er ikke alene om å skryte av filmen, og etter Sundance-premieren har det allerede begynt å snakkes om en oppfølger. Mye moro for de to skaperne.

Har du sett Talk to Me, og hva synes du om filmen?