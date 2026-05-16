Peter Jackson ønsker angivelig å filmatisere The Silmarillion

Det ser ut til at Peter Jackson ikke er helt ferdig med Midgard ennå, da rapporter nå antyder at den legendariske filmskaperen er ivrig etter å takle The Silmarillion, også kjent som den noe beryktede Tolkien-"bibelen". En bok som mange anser som nærmest ufilmbar.

Silmarillion er betydelig mørkere og mer fortettet enn Tolkiens andre verdener, og ikke minst mer mytologisk, og kretser rundt Midgard og dens gamle historie.

Ryktene om en filmatisering har svirret lenge, men problemet har hele tiden vært rettighetene. Tolkien-familien har vært restriktive når det gjelder Silmarillion, noe som i sin tur bare har økt interessen blant fans og skapere. Men kanskje føler de at Jackson er en av de få som faktisk kan yte boken rettferdighet på det store lerretet.

Kunne du tenke deg å se en filmatisering av The Silmarillion i Jacksons regi?