Peter Jackson ønsker angivelig virkelig å lage en oppfølger til Tintin-filmen

Det er rundt 15 år siden The Adventures of Tintin kom og leverte en utmerket animert historie som underholdt mange. Selv om det kan være tilfelle, har det aldri vært mye fremgang i det hele tatt med hensyn til å utvide dette filmatiske universet og fortsette historien, selv om noen av de involverte kreatørene virker begeistret for å gjøre så mye.

Tidligere har Andy Serkis, som spiller kaptein Haddock i filmen, snakket om sitt håp om at en oppfølgerfilm en dag vil bli en realitet, og dette er noe han nok en gang har vært inne på. I en samtale med Collider ble Serkis spurt om han kunne tenke seg å vende tilbake til Tintin-verdenen, noe han svarte følgende på.

"Å, jøss, det skulle jeg ønske! Jeg håper virkelig det. Jeg elsker den Tintin-filmen. Jeg elsket prosessen med å lage den filmen med så flotte filmskapere. Jeg tror Peter virkelig, virkelig har lyst til å lage den, så forhåpentligvis en gang i fremtiden."

Forhåpentligvis. Dette er alt denne uttalelsen fører til, ettersom det ikke er noen tegn til bevegelse fra et produksjonssynspunkt på at en ny Tintin-film blir laget i det minste snart. Vi får nøye oss med det fantastiske Tintin Lego-settet inntil videre...