Peter Jackson "vender tilbake til Tintin-verdenen", og skriver på filmmanus mens han er på filmfestivalen i Cannes

Hver gang noen som er involvert i prosjektet snakker om tiden de tilbrakte med The Adventures of Tintin, ser det ut til å være enighet om at filmen var en absolutt fryd å lage, og at alle ønsker å gjenforenes for å lage en ny. Faktisk ser det ut til at mange fans er ivrige etter å se Peter Jackson og Steven Spielberg gå sammen igjen for å lage en oppfølger, noe de to skal ha lovet at de skulle gjøre for 15 år siden.

HQ

Den gode nyheten er at dette endelig ser ut til å ta form. Som en del av sitt opphold i Frankrike i forbindelse med filmfestivalen i Cannes, har Jackson uttalt at han jobber aktivt med et manus til en ny Tintin-film, og at han har til hensikt å holde løftet han ga for halvannet tiår siden.

I følge Screen Daily har Jackson sagt: "Jeg har jobbet med Fran [Walsh, Jacksons partner] på et nytt Tintin-manus, jeg skrev det på hotellrommet her. Det er en aktiv, ekte greie, og jeg kommer tilbake inn i Tintin-verdenen, og jeg elsker det faktisk.

"Avtalen var at Steven skulle regissere én film, og jeg skulle regissere en annen. Steven laget sin film, og 15 år senere har jeg ikke laget min. Det føler jeg meg veldig ubekvem med."

Dette er fortsatt veldig tidlig i prosjektets utvikling, så ikke begynn å glede deg ennå, men det er absolutt en interessant endring ettersom Jackson ikke har regissert et ikke-dokumentarisk prosjekt siden Hobbiten: Femhærerslaget tilbake i 2014.

Ville du sett en annen animert Tintin-film?