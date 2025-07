Peter Jacksons dyrebare: Fuglenes King Kong kan gjenoppstå

HQ

Mens Peter Jackson forbereder seg på å vende tilbake til Midgard med en ny Ringenes herre-film, begir han seg også ut på et eventyr i den virkelige verden som høres rett ut som science fiction. Den anerkjente regissøren fra New Zealand har slått seg sammen med Colossal Biosciences, et genteknologiselskap med base i Texas, i et ambisiøst forsøk på å bringe tilbake Sørøyas kjempemoa, en fugl som ikke kan fly, og som ble utryddet for rundt 600 år siden.

En gang var moaen mer enn 3,6 meter høy og veide over 200 kilo, og den dominerte New Zealands eldgamle skoger før den forsvant kort tid etter at polynesiske nybyggere ankom. Nå håper Jackson og hans samarbeidspartnere å gjenopplive arten ved hjelp av gjenfunnet DNA og avanserte genredigeringsteknikker, og skape det noen kaller en vitenskapelig versjon av Jurassic Park.

Jackson, som har vært moa-entusiast i mange år og har en personlig samling på over 400 fossile knokler, er mer enn en tilfeldig støttespiller. Han har investert 15 millioner dollar i Colossal og samarbeider tett med Ngāi Tahu Research Centre ved University of Canterbury, som representerer den største maori-stammen på Sørøya. Samarbeidet har ikke bare som mål å gjenopplive moaen, men også å knytte moderne vitenskap sammen med urfolkskunnskap og naturvern.

Moaen føyer seg nå inn i rekken av utdødde dyr som Colossal har satt seg som mål å gjenopplive, deriblant den ullhårede mammuten, dronten og den tasmanske tigeren. Selskapet hevder at nylige gjennombrudd, blant annet genmodifiserte gråulver med ulvetrekk og "ullmus" med mammutlignende trekk, markerer en ny æra innen syntetisk biologi.

Men ikke alle er selvsagt overbevist. Kritikerne mener at det er misvisende å kalle denne innsatsen for "avutryddelse". De mener at det som skapes, er konstruerte hybrider, dyr som kanskje ser like ut, men som biologisk og atferdsmessig er langt fra sine gamle forfedre. Andre er bekymret for at det å gjenopplive utdødde arter avleder midler og oppmerksomhet fra den presserende oppgaven med å redde de vi fortsatt har.

Colossal hevder på sin side at målet er bredere enn bare skuespillet. Administrerende direktør Ben Lamm mener at de samme verktøyene som brukes til å gjenopplive utdødde dyr, kan hjelpe truede arter ved å gjenopprette genetisk mangfold og motstandskraft. Han mener at moaen en dag kan spille en rolle i gjenoppbyggingen av New Zealands opprinnelige økosystemer, som i mange tilfeller har utviklet seg med store planteetere som ikke lenger finnes.

Foreløpig er prosjektet i en tidlig fase. Forskerne sekvenserer gammelt DNA fra moaens knokler og sammenligner det med DNA fra nålevende slektninger, som emuen. Håpet er å rekonstruere moaens genom og til slutt klekke ut et levende eksemplar ved hjelp av genmodifiserte embryoer.

Det er en kompleks og usikker prosess, som reiser vanskelige etiske spørsmål. Men for Jackson, som i sin karriere har blandet det fantastiske med det episke, representerer moaen noe mer enn vitenskap. "Håpet om at vi i løpet av noen få år skal få se en moa igjen ... det gir meg mer glede og tilfredsstillelse enn noen film noensinne har gjort", sier Jackson.