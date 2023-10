Peter Molyneux bekrefter at hans "hemmelige spill" på 22cans foregår i Albion-verdenen.

Vi kjenner alle til Peter Molyneux' enorme ambisjoner (og noen berømte glipp), men den kreative veteranen fra Fable-, Godus- og Black & White-seriene fortsetter med sitt mystiske prosjekt som han avslørte eksklusivt for Gamereactor under forrige Gamelab Barcelona, og som han nå, flere måneder senere, har våget å snakke om offentlig. Vi gir deg intervjuet nedenfor.

HQ

Den gangen "bet Molyneux seg bokstavelig talt i tungen" for å holde prosjektet hemmelig, men nå har han kunngjort på Twitter / X at han har åpnet en utviklingsblogg der han vil avsløre utviklingen, og der han sier at det "hemmelige prosjektet" vil foregå i Albion-verdenen, som også var rammen for Fable-trilogien hans.

Vi vet ikke om dette Albion vil være det samme som Microsoft jobber med i sin reboot av serien (og for øyeblikket eier rettighetene til), men det vil helt sikkert være en interessant crossover ettersom det også vil ta i bruk noen mekanikker inspirert av de gamle Fable-spillene og en ny mekanikk "som aldri før er sett i et spill".

Forhåpentligvis betyr presentasjonen av denne utviklingsdagboken at vi snart får vite navnet og får en første titt med en trailer.