Peter Molyneux gråt og "ble utrolig emosjonell" da han så traileren til Fable

Selv om Peter Molyneux i sin storhetstid var kjent som en skravlebøtte som ofte lovet mer enn han faktisk kunne holde, er det ingen tvil om at han hadde visjoner og tilbød noe helt unikt med sin Fable -serie (selv om langt fra alt som ble lovet ble levert her heller). Men etter floppen med Kinect-spillet Fable: The Journey i 2012 har serien ligget på vent, med unntak av et mindre digitalt kortspill i 2017.

I år er det imidlertid på tide med et comeback, nå med Playground som utvikler og Peter Molyneux ikke involvert. Men han føler fortsatt sterkt for serien, og i et intervju med IGN forteller han om sin reaksjon da han så sin egen skapelse gjøre comeback:

"Da jeg så Fable-traileren kjente jeg at jeg begynte å gråte. Jeg vet at jeg sannsynligvis kan bli slaktet for å si det, men jeg er en som gråter ofte, og jeg følte meg utrolig emosjonell, og grunnen til at jeg følte meg emosjonell var: Faen ta meg. Denne tingen vi har skapt, den kommer til å leve, den kommer til å fortsette.

Denne verdenen, som vi elsket å skape så mye, og som andre mennesker elsket, har et liv."

Selv om han virker mektig imponert og fornøyd med det nye Fable, har han en liten anke, og det er at han synes verdenen ser litt for polert ut og har et "antiseptisk preg". Det gamle England var mer rustikt og skittent, sier han:

"Jeg har aldri tenkt på Fable som rent og med skarpe og definerte vinkler. Det er mer kaotisk. Det er mer som det gamle England sannsynligvis var før, som ikke var rette linjer, stedet er mer krøllete."

Vi vet fortsatt ikke når vi (og Peter Molyneux) kan begynne å spille det nye Fable, men det kommer i løpet av andre halvdel av 2026 til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og vil være inkludert i Game Pass. Det går også rykter om en Switch 2-versjon, men ingenting er bekreftet ennå.