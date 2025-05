Peter Molyneux om Masters of Albion: "Det føles virkelig som om magien er tilbake"

HQ

Etter hele debaclet som var nedleggelsen av Lionhead og utviklingen av Godus, har Peter Molyneuxs navn hatt en litt sur smak knyttet til seg i videospillområdet, til tross for at han også tilskrives å være skaperen av Fable, blant andre prosjekter.

For øyeblikket leder Molyneux utvikleren 22cans, der han og et knippe gamle kolleger lager et prosjekt som heter Masters of Albion. Uansett hva navnet antyder, er dette ikke en Fable spinoff av noe slag, det er et helt nytt prosjekt, og selv om vi har hørt sparsomme detaljer om spillet, blant annet som en del av en tidligere Gamereactor-eksklusiv, har Molyneux nylig dukket opp på Nordic Game 2025 for å chatte med GamesIndustry.biz om tittelen.

Da han ble spurt om spillet, malte Molyneux et veldig slående bilde. "Jeg må si dette, men det kommer til å få meg i trøbbel: hvert atom i mitt vesen tror at vi lager et fantastisk spill."

Han fortsatte: "Det er en magi som vi pleide å ha, da vi skapte Dungeon Keeper og Black and White og Fable, og den magien var helt uhåndgripelig. Det er ikke noe du kan produsere.

"Men det føles virkelig som om magien er tilbake. Og det sier jeg ikke for å hype spillet - jeg sier det bare for at dere skal få et perspektiv på hva jeg føler om spillet.

"Det burde være umulig å lage dette spillet. Det handler om spillerens frihet, det handler om å spørre oss selv hva et gudespill er, hva det bør være og hva det bør stå for. Men: Det fungerer, for faen. Det begynner å falle på plass."

Molyneux fortsatte også med å si at Masters of Albion "føles friskt, annerledes og nytt, og det føles fremfor alt vanvittig modig", og at selv når spilltestere får spillet i hendene, sammenligner de det med den samme serien som det deler navn med.

"Vi har nettopp gjort noen brukertester - jeg burde ikke si noe av dette - ved hjelp av et selskap i USA. Og det første som kom tilbake var: 'Herregud, jeg spiller Fable'. Det var et fantastisk øyeblikk for meg."

Noen antyder også at det ligner mer på Black & White, men uansett hva det deler likheter med, slår Molyneux fast at "det er en blanding, men den blandingen, akkurat som suppeanalogien, er noe nytt, friskt og annerledes."

Gleder du deg til å se mer av Masters of Albion?