Peter Molyneux sier Masters of Albion blir hans siste spill

Etter mer enn førti år i spillbransjen har den legendariske spillutvikleren Peter Molyneux avslørt at Masters of Albion blir hans siste prosjekt - hvis alt går etter planen. Han kaller det en slags "forløsningstittel", en siste sjanse til å gjenvinne noe av sitt tapte rykte etter en rekke kontroversielle løfter og sviktende forventninger.

Molyneux, den kreative hjernen bak ikoniske serier som Populous, Black & White og Fable, innrømmer at han rett og slett ikke har den samme energien som før. Han er nå 66 år gammel, og sier at presset, tidsfristene og livsstilen innen spillutvikling har begynt å ta knekken på ham. I en samtale med Edge sa han :

"Masters of Albion er en forløsningstittel for meg. Men det er også mitt siste spill. Det er det bare. Jeg er 66 år gammel. Jeg jobber så hardt som jeg noen gang har gjort. Og jeg har ikke livsenergi til å gjøre dette igjen."

Spillet, som først ble annonsert under Gamescom Opening Night Live i august i fjor, har angivelig vært i hemmelig utvikling i omtrent tre år før det ble offentliggjort. Som forventet er det et veldig "Molyneux"-konsept - en middelaldersk landsbysimulering med fokus på å håndtere vekst, fellesskap og moralske valg. Ingen utgivelsesdato er bekreftet ennå.

Molyneux erkjenner også åpent at han tidligere har hatt en tendens til å love for mye i prosjektene sine - en vane som ofte har ført til skuffelse når virkeligheten ikke helt stemte overens med hypen. Likevel insisterer han på at Masters of Albion har vekket lidenskapen hans mer enn noe annet prosjekt i nyere tid. Han legger til at selv om han ikke vil komme med en formell kunngjøring om at han pensjonerer seg, vil dette spillet sannsynligvis være hans kreative svanesang.

Om Masters of Albion virkelig blir Molyneux' siste tittel, gjenstår å se. Men uansett hva som skjer, er arven hans som en av spillhistoriens mest eksentriske og innflytelsesrike visjonærer allerede sikret.

Så - gleder du deg til Masters of Albion, og hvilket Molyneux-spill husker du best?