Peter Molyneux sine Godus og Godus Wars trekkes fra Steam

Steam-brukere vil snart ikke kunne kjøpe Peter Molyneux' Godus og Godus Wars. I et innlegg på Steam forklarte utvikleren 22 cans at begge spillene fjernes på grunn av "en kommende teknisk endring i Amazon Web Services." Men heldigvis vil spillene fortsatt være spillbare for eksisterende spillere.

Hele innlegget lyder slik: "På grunn av en kommende teknisk endring i Amazon Web Services, som påvirker vår evne til å levere nødvendige spillfiler til nye brukere, blir disse titlene dessverre trukket tilbake fra Steam-butikken. Vi forsikrer at eksisterende spillere kan fortsette å spille disse spillene uten avbrudd.

"Vi setter stor pris på den utrolige støtten fra spillerne våre det siste tiåret, og vi vil gjerne rette en stor takk til dere alle."

Godus ble først lansert i Early Access i 2013 og ble beskrevet som en åndelig etterfølger til et av Molyneux' tidligere prosjekter, Populous. Godus Wars, et kampfokusert strategispill i sanntid, ble utgitt i 2016 og var gratis uten ekstra kostnad for Godus -eiere.

I skrivende stund har 22 Cans ikke bekreftet den nøyaktige datoen for når Godus og Godus Wars vil bli fjernet fra salg.

