Peter Moore: Asha Sharma er en "svært dyktig leder" som må forklare kunstig intelligens for spillere

Temaet kunstig intelligens i spill har dominert spilldiskusjonene det siste året, og mange mener at det er uinspirerende å utvikle spill på denne måten, mens andre hevder at det ikke gir spesielt gode eller nyskapende resultater, ettersom kunstig intelligens ofte skaper slurv basert på hva andre allerede har gjort.

Men samtidig er det et uunngåelig faktum at AI allerede har blitt brukt i årevis i spillverdenen, og det er et uunnværlig verktøy som kan spare enormt mye tid, blant annet ved å gjøre det raskere å lage ting som skal masseproduseres. Nå har den kanskje mest populære Xbox-sjefen gjennom tidene, og også tidligere Sega-sjef Peter Moore, kommentert utnevnelsen av den tidligere AI-sjefen Asha Sharma som Phil Spencers etterfølger i et GamesBeat-intervju, der han gir sitt syn på AI i spillutvikling og hennes rolle:

"AI er foraktet av spillere akkurat nå, som ser på det som en falsk måte å lage spill på, en lat måte, en samlebåndsmåte. Hun må forvente det. Men vi som bransje, innen spillutvikling, har brukt former for kunstig intelligens i all evighet. Det er bare noe Microsoft til syvende og sist må finne ut av, akkurat det du spør om. Er hun der fordi hun er AI? Eller er hun der, som jeg håper, fordi hun har bevist seg selv innenfor Borg i Microsoft og vært en veldig dyktig leder, og dette er en stor utfordring for henne, og de ønsket å gjøre noe annerledes?"

Moore fortsetter sitt argument og forklarer at det er viktig for Sharma å vise hvordan AI kan være noe positivt for spillere, og mener at dette er noe bransjen ikke har klart å gjøre så langt :

"Jeg tror mantraet hennes må være - det er bra for spillingen hvis AI tjener spilleren, ikke regnearket. Hun må kunne forklare det. Alle studioene kommer til å bruke kunstig intelligens i en eller annen form. Jeg tror ikke spilleren egentlig forstår hva alt dette betyr, og hvordan ting henger sammen på den måten. Men jeg tror hun har en fantastisk mulighet til å bygge bro mellom de to verdenene og skape vekst og dypere opplevelser. Spill som er fundamentalt billigere. Kanskje vi får spill som er bedre, raskere og billigere, fordi kostnadene ved spillutvikling for trippel-A-spill har blitt enorme. I løpet av de tiårene jeg har vært involvert, har det blitt et enormt manuelt arbeid, med hundrevis, om ikke tusenvis av mennesker som jobber med et spill. Det er nøkkelen. Hun har det. Hvis jeg er henne, har jeg dette unike perspektivet. Jeg må bare snu det til noe positivt i spillerens øyne."

I det innsiktsfulle intervjuet (Moore er alltid interessant og har mer erfaring enn noen andre etter sin tid som sjef for Sega, Xbox og EA), tar han også opp kritikken Sharma har fått for sin manglende erfaring innen spill, og minner oss om at han jobbet i skobransjen før han ble en av de mest suksessrike spillsjefene i bransjen gjennom tidene :

"Jeg antar at den beste måten - det var meg i Sega. Jeg kom fra Reebok, hvis du husker det. Jeg var en skofyr."