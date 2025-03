Peter Moore: Fremtiden til Xbox ligger i skyen, ikke i konsoller

HQ

Tidligere Xbox-sjef Peter Moore er overbevist om at konsollens fremtid er digital - at nettskyen, strømming og Game Pass er den veien vinden blåser. Han tror også at Microsoft, hvis de fikk sjansen, ville foretrukket å slutte å lage maskinvare helt og holdent.

Under et intervju på Danny Peñas podcast uttrykte Moore at hvis Microsoft hadde muligheten, ville de utvilsomt foretrekke å levere underholdning direkte til brukernes skjermer uten behov for dedikert maskinvare. Han sammenlignet dette med en "klassisk Netflix-modell", der spillerne kunne hoppe inn i spill umiddelbart, uten forsinkelse, og uten å kreve en fysisk konsoll mellom kontrolleren og TV-en.

"Du vet, den klassiske Netflix-modellen, du bare velger - 'Hvem spiller dette? 5000 personer som spiller dette? Jeg hopper inn med en gang', ingen ventetid, ingen forsinkelse, du er inne, og det trenger ikke å være en boks mellom deg og kontrolleren din og TV-apparatet. Men likevel, du vet, konsoller er - som vi har sett spesielt med Nintendo nå - folk elsker maskinvaren sin."

Moore erkjente imidlertid at det fortsatt ser ut til å være en sterk etterspørsel etter konsoller, noe suksessen til Nintendo Switch er et bevis på. Selv om teknologien har kommet så langt at vi i teorien kan gå helt over til en spillopplevelse i Netflix-stil uten behov for dedikert maskinvare, har fysiske konsoller fortsatt en plass i markedet.

Skal vi tro Xbox-sjef Phil Spencer, har Microsoft planer om å fortsette å produsere konsoller i overskuelig fremtid. Om dette bare er PR-snakk gjenstår å se, men Game Pass bare vokser, og etter hvert som Xbox-spill blir tilgjengelige på flere plattformer, kan det hende at flere begynner å stille spørsmål ved om Microsoft i det hele tatt bør forbli i maskinvarebransjen.

Hva tror du om dette? Er Xbox' fremtid digital, som strømmetjeneste og distributør, snarere enn som konsollprodusent?