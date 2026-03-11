Peter Moore sier han var med på å starte konsollkrigen

HQ

Når begynte den første konsollkrigen? Det finnes ikke noe definitivt svar på det spørsmålet, men det er rimelig å anta at det skjedde omtrent samtidig med at det ble mer enn én konsoll å velge mellom, og at noen aktører gikk urimelig langt for å få folk til å velge det formatet de selv hadde investert i. Siden den gang har det nesten blitt som å heie på et fotballag, selv om det er svært liten forskjell mellom PlayStation 5 og Xbox Series X når det gjelder ytelse, pris og spillutvalg.

Nå kommenterer imidlertid tidligere Sega- og Xbox-sjef Peter Moore saken i et intervju med The Game Business, og han mener selv at han har vært en av dem som har bidratt mest til den ofte ganske opphetede tonen mellom gamere. Han nevner spesielt sin tid i Sega, et selskap som ofte kjørte hardtslående kampanjer rettet mot konkurrentene (hvem kan for eksempel glemme "Sega does what Nintendon't" under 16-bits-æraen). Da Sony hadde problemer med å levere PlayStation 2-enheter, var Sega på banen igjen, og det var Moore som trakk i trådene (transkribert av Windows Central) :

"Det var nerdete, ikke sant? Det var [Bill Gates]! Det var [Steve Ballmer]! Hvis du så på videoen, var det 'Utviklere! Utviklere!' Dette er nerdeområdet, og jeg flytter opp dit og spiser lunsj med Steve Ballmer, og han sier: 'Vi har ikke folk som deg'. Han hadde sett meg på scenen for Sega, der jeg på en måte slo til; jeg elsket å utfordre merkevarer og gi Sony alle slags utskjellinger, respektløse utskjellinger. En av mine beste annonser var en liten rødhåret rødhåret gutt som gjorde slik [hånlig gest], og "Sega ønsker Sony alt godt med maskinvaremangelen". Vi gjorde narr av hverandre hele tiden. Det var slik konsollkrigen startet."

Moore sier også at han ønsket å bygge Xbox til noe som ikke ga assosiasjoner til Microsoft, Windows, Office-pakken og så videre. Bill Gates forsto dette og godkjente avgjørelsen, noe som førte til at Xbox sto på egne ben:

"I et viktig møte med Bill sa jeg: 'Hør her, du kommer til å se Xbox 360-emballasjen. Du kommer ikke til å se Microsoft i nærheten. Vi skal skape et varemerke som er Xbox. Folk vil vite at den er eid av Microsoft, men vi må skille oss fra Excel, PowerPoint, Windows, NT Server - det må være annerledes. Og Bill, til hans ære, sa: "Absolutt. ... Og så skapte vi et Xbox-merke, og det skjedde mye med det i de påfølgende årene, men i dag er det et av de 100 største merkene i verden. Og jeg er veldig stolt over at teamet vårt klarte å gjøre det i de tidlige dagene."

I 2007 forlot Peter Moore Xbox, og siden har han prøvd seg på alt fra å være sjef for EA Sports til fotballklubben Liverpool. Men han har aldri helt gitt slipp på Xbox, og liker å snakke om da han var med på å skape Xbox 360 og delta i hyllestarrangementer og lignende. Vi forventer å se mer til ham når Xbox fyller 25 år senere i høst.