Peter Stormare vil gjenta sin rolle i Until Dawn filmen

Den kommende live-action-filmen Until Dawn har fått tre nye skuespillere, hvorav en av dem faktisk vender tilbake til en rolle han spilte i det populære skrekkspillet.

Maia Mitchell, Belmont Cameli og Peter Stormare har alle signert på prosjektet, og blir med Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo og Odessa A'zion på produksjonen, som er satt til å begynne å skyte denne måneden (takk, The Hollywood Reporter.)

Stormare spilte først Dr. Hill i det originale spillet, en karakter du ville samhandle med mellom kapitlene da han prøvde å analysere det som først så ut til å være spilleren. Vi vil ikke komme inn på spoilerne bak hvem Hill faktisk samhandler med her, men de som vet, er klar over at det kommer en god vri med Stormares karakter.