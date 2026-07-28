Peter Tieryas, manusforfatteren bak «Soul» og « Toy Story 4, sier at Pixar alltid er åpen for å ta en risiko

Peter Tieryas er en av vår tids mest allsidige forfattere. Han har jobbet med filmer, videospill, romaner, animasjon og mye mer. Han har samarbeidet med noen av de største navnene og de største studioene, inkludert Pixar. Siden «Toy Story 5» nettopp hadde hatt premiere da vi snakket med Tieryas på Celsius 232, kunne vi ikke la være å spørre om tiden hans ved det legendariske animasjonsstudioet.

«En av tingene jeg må si om Pixar, er at det er et av de aller beste stedene å jobbe, uten tvil,» sa Tieryas. «Kommunikasjonen er så fantastisk, alle samarbeider så godt, og de er veldig åpne. Så du kan gå og snakke med regissøren når som helst, gi tilbakemelding... Der kan du bare legge frem ideene dine direkte til regissøren. Og regissørene har svært god kunnskap om de tekniske aspektene, noe som igjen var veldig annerledes enn det jeg var vant til.»

Mye av det som gjorde Pixar spesielt, i tillegg til organisasjonen, var studioets vilje til å ta risiko, ifølge Tieryas. «Fokuset ligger på å være så kreativ som mulig. Det er alltid greit å mislykkes. Jeg tror det er veldig viktig for kreativiteten – uansett hva du gjør, for eksempel hvis det er en etablert IP, kan du kanskje tenke: ‘Å, dette strider litt mot det jeg sa tidligere’, men du kan være redd for å ta risiko. I det miljøet Pixar fremmer, er det derimot greit å ta risikoen, og selv om de kanskje ikke ender opp med å bruke det, er de likevel åpne for å prøve det. Og den følelsen av eksperimentering og kreativitet er, tror jeg, det som gjør Pixar så tiltrekkende, samt det faktum at de alltid er villige til å tilpasse seg og endre seg.»

Tieryas jobbet med « Toy Story 4 og «Soul» mens han var hos Pixar, men har siden gått videre. Hvis du vil høre mer om hans kommende prosjekter, samt romanene, spillene og annet, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: