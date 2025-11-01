Peter Watkins død, 90 år gammel

HQ

Den ofte omdiskuterte og radikale britiske filmskaperen Peter Watkins er død i en alder av 90 år. Dette ifølge en offisiell uttalelse fra hans familie. Regissøren og Oscar-vinneren skal ha sovnet stille inn i det sentrale Frankrike. I nærheten av byen der han tilbrakte sine siste 25 år.

Watkins er kanskje mest kjent for The War Game. En mockumentarisk film som skildrer et hypotetisk atomangrep på Storbritannia, og som også skremte vettet av BBC. BBC nektet umiddelbart å sende den - og forbød den. Men to år senere, under Oscar-utdelingen i 1967, vant den en Oscar for beste dokumentarfilm.

Han ble ofte beskrevet som en av bransjens mest briljante, men samtidig vanskelige og rebelske skikkelser med en karriere preget av konflikter - ettersom han ofte var på kant med etablissementet. Hans feider med BBC tvang ham til å søke finansiering i utlandet, og i løpet av sitt liv demonstrerte han flere ganger sin unike evne til både å underholde og uroe.

Filmer som Privilege og Punishment Park er begge legendariske i seg selv - provoserende og banebrytende kunstverk. Hans siste film var den episke, 345 minutter lange The Commune, som ble vist på Musée d'Orsay på begynnelsen av 2000-tallet.

Hvil i fred.