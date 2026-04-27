Peugeot ser ut til å signalisere en oppgradering av merkevaren med nye konsepter

Peugeot er hovedsakelig kjent for en jevn portefølje for det meste rettet mot rimelige prisklasser, men med nye konsepter avduket på Beijing International Auto Show, kan de signalisere en rebrand til noe... posher.

Mens i utgangspunktet avduket for et Kinesisk publikum, Peugeot gjorde spesifisere at konseptene er "produsert i Kina for Kina, så vel som for eksport fra Kina til Peugeot er utenlandske markeder". Det virker ikke som om disse markedene er europeiske - ennå - men disse to, Concept 6 og Concept 8, føles som en bredere tilbakestilling for merkets ambisjoner.

Concept 6 er sedanen, og Peugeot sier at den "forener elegansen til en sedan med dynamikken til en shooting brake, og minner om Peugeots lange arv av grand tourer estates". Concept 8 er SUV-en, og ble beskrevet som "ren og essensiell design".

Du kan se det første bildet nedenfor.