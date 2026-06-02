PewDiePie lanserer sin egen, helt gratis rivaliserende AI-plattform

Den svenske influenceren PewDiePie lukker kanskje døren til familielivet sitt, og holder kanalen sin om seg selv og sine personlige bestrebelser, men dette betyr ikke at skaperen har små ambisjoner.

I en ny YouTube-video bekrefter PewDiePie at han nå har lansert en AI-plattform kalt Odysseus, som anses som et "self-hostet grensesnitt for å snakke med språkmodeller - chat, autonome agenter, verktøy, modellservering, e-post, forskning og mer."

Det som gjør denne plattformen annerledes enn for eksempel ChatGPT, er at den ikke kjører på skytjenester, men i stedet ser ut til å bruke din egen maskinvare til å tilby løsninger, og i tillegg holder den dataene dine for seg selv og lokalt, noe som betyr at informasjonen din ikke havner i hendene på teknologigiganter.

PewDiePie forteller mer om målene sine for Odysseus i videoen nedenfor, og hvis du vil prøve det selv, kan du gå over her.