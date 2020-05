PewDiePie signerer eksklusiv streamingavtale med YouTube

Streameren og YouTube-stjernen Felix "PewDiePie" Kjellberg er både en av de mest elskede, men også mest kontroversielle YouTuberne. Men hans popularitet er verdt ekstremt mye for plattformen, og nå meddeler Google at de har signert en eksklusiv avtale med ham om å bare streame på YouTube.

Hva PewDiePie får for dette er i skrivende stund uklart. Han tok seg for ikke så lenge siden ferie fra å lage nye videoer, men nå er han tilbake og vil fokusere mye på streaming framover. Her er hva han selv har å si om saken:

"Live streaming is something I'm focusing a lot on in 2020 and beyond, so to be able to partner with YouTube and be at the forefront of new product features is special and exciting for the future."

I fjor vervet Microsofts tjeneste Mixer som kjent både Ninja og Shroud fra Twitch, og vokste mye på grunn av det. Nå er altså også PewDiePie bundet til en kontrakt.

Takk, TheVerge