Peyton List er tilbake som overnaturlig detektiv i andre sesong av School Spirits

Selv om du kan hevde at det mangler en god mengde innhold og til og med en noe anstendig kvalitet på innholdet, er Paramount + en streamer som stort sett bare gir ut originalt innhold, noe som er et stort positivt. Mens det har mange prosjekter som fremdeles debuterer episoder på ukentlig basis, planlegger det til og med å bringe tilbake eksisterende sesonger i nær fremtid som 1923 og dramaserien School Spirits.

Den andre sesongen av serien kommer tilbake i slutten av måneden, og i den kan vi forvente at Peyton Lists Maddie er tilbake og nok en gang ønsker å løse sitt eget mord og også forsøke å finne en måte å frigjøre seg fra livet etter døden på før det er for sent.

Showet kommer tilbake 30. januar for å være nøyaktig, og med det som er tilfelle, har en full trailer for denne neste episoden av episoder debutert, som du kan se i sin helhet nedenfor.