PGA Tour 2K21 får lanseringsdato og alt du forventer i trailer

For en uke siden kunne 2K og HB Studios avsløre at de hadde bestemte seg for å gjøre årets The Golf Club til et PGA Tour-spill, men stort mer enn det fikk vi ikke vite siden nærmere informasjon skulle komme i dag. De holdt ord.

Nå har vi nemlig fått en trailer som gjør det klart at PGA Tour 2K21 vil lanseres den 21. august, og at alt du forventer av et The Golf Club-spill selvsagt vil være på plass samt litt ekstra. Eller, litt er en underdrivelse. Her venter det hele 15 baner fra PGA Tour-en, samtidig som at mulighetene for å lage egne har blitt enda bedre. En karrieremodus er selvsagt også på plass.

2Ks store pengebinge har også gjort det mulig for det vesle utviklerstudioet å forbedre grafikken betraktelig, ha Luke Elvy og Rich Beem som kommentatorer, la oss spille som 12 velkjente proffer (foreløpig vet vi bare om coverstjernen Justin Thomas) og kjente merkevarer som du selvsagt kan endre figuren din med om du ikke har noe imot mikrotransaksjoner.

Nærmere detaljer om alt dette og hvilke forbedringer som har blitt gjort gameplaymessig vil offentliggjøres de kommende ukene og månedene.