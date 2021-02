PGA Tour 2K21 har solgt to millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Da 2K Sports kjøpte lisensen til PGA Tour og slapp PGA Tour 2K21 var det et friskt pust etter EAs triste golfspill. Nå viser det seg dessuten at spillet har solgt meget bra. Det var under en samtale med investorene der Take Twos administrerende direktør Strauss Zelnick nevnte at de hadde solgt rundt to millioner eksemplarer av PGA Tour 2K21, hvilket er "fantastiske" resultater for dem.

"In terms of the PGA TOUR 2K, we are incredibly excited about that the performance of that title. And I'd like to say that, that we're not surprised. But I am personally a little bit surprised we--it's done fantastically well, we've sold around 2 million units or so which is a fantastic result. And we're just really getting started"

Han bekreftet også at serien har en fremtid hos utgiveren og at det ikke bare var ett spill og så ikke noe mer. For øyeblikket er PGA Tour 2K det eneste lisensierte golfspillet på markedet i nyere tid, men ifølge ryktene kan EA Sports være i ferd med å gjenoppta sin golfserie, skriver Gamespot.