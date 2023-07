PGA Tour 2K23 og The Witcher 3 er gratis å spille i helgen

HQ

Nå er du sikkert godt kjent med Microsoft-programmet Free Play Days, som i utgangspunktet er et utvalg av spill som du kan laste ned og spille så mye du vil hver helg for abonnenter på Xbox Live Gold (som for øvrig erstattes med Game Pass Core i september) og Game Pass Ultimate. Nå er ukens gratistitler presentert, og det er et veldig fint utvalg på fire spill.

Fra og med nå og frem til mandag morgen kl. 8:00 BST / 9:00 CEST kan du fritt glede deg over PGA Tour 2K23, The Witcher 3: Wild Hunt (for å gjøre dette enda bedre er det Complete Edition), Meet Your Maker og TramSim: Console Edition. Hvis du ønsker å beholde noen av dem, er de alle i salg i denne perioden, og du vil også kunne beholde lagringsfilen din.

Vil du prøve noen av disse spillene?