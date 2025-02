HQ

For 11 år siden, da EA Sports ga ut Tiger Woods PGA Tour 15, kom plutselig et ganske hardcore golfspill kalt The Golf Club av den ukjente utvikleren HB Studios. The Golf Club var en golfsimulator, og du måtte virkelig finne frem tålmodigheten og det beste golfspillet ditt hvis du ville lykkes. HB Studios har siden den gang foredlet spillene sine, og siden 2020 er det faktisk de som står bak de offisielle PGA Tour golfspillene sammen med 2K.

PGA Tour 2K25 bygger videre på det fine PGA Tour 2K23 (disse golfspillene slippes annethvert år), som aldri helt kom i gang. PGA Tour 2K25 er en betydelig forbedring av det forrige spillet, og denne gangen inkluderer det tre store offisielle golfturneringer, nemlig The U.S. Open 2025 på Oakmont Country Club, den 153. utgaven av The Open på Royal Portrush Golf Club, og ikke minst PGA Championship på Quail Hollow Club. I tillegg til de nevnte banene og turneringene finnes det mange andre turneringer og mer enn 20 offisielle golfbaner på PGA Tour 2K25.

Den største nyheten i PGA Tour 2K25 er nok den nye EvoSwing-mekanikken ved siden av Perfect Swing, som jeg kommer tilbake til om et øyeblikk. EvoSwing høres kanskje ut som et fancy moteord, men det er faktisk en ny og mer presis måte å slå på. Hvis du velger svingmetoden der du først trekker den ene pinnen bakover og deretter skyver den raskt fremover for å etterligne en golfsving (du kan også velge 3-klikk), har du nå punkter i både bakover- og fremoversvinget som du kan sikte på. Det høres banalt ut, men det fungerer veldig bra og bidrar til å gjøre slagene dine mer presise.

Samtidig kan du stille inn mer enn 20 ulike parametere for å tilpasse slagene dine slik at vanskelighetsgraden blir akkurat slik du vil ha den. Du kan for eksempel benytte deg av vanskelighetsgraden Perfect Swing, som gjør det enda enklere å sikte, blant annet ved at golfballens visuelle bane gjennom luften tar hensyn til bakken, vinden og mye mer - og hvis du foretrekker å ta hensyn til disse selv, kan du slå dem av. Det er så mange innstillinger som kommer både nybegynnere og ekte golfentusiaster til gode - og Perfect Swing bidrar til å gjøre denne utgaven av PGA Tour til et mye mer tilgjengelig golfspill enn tidligere.

Når du starter spillet, begynner du med å skape golfspilleren din i en svært detaljert karakterredigerer, og gjennom spillet får du tilgang til klær, sko, utstyr og tilbehør fra 30 produsenter som Nike, Puma, Adidas, Ecco, TaylorMade, Skechers, Under Armor og Tiger Woods' eget nye sportsmerke Sun Day Red. Karakteren din kan oppgraderes gjennom hele spillet med ulike egenskaper og evner, og utviklingen av karakteren din, men også utstyret og Clubhouse Pass (vi kommer tilbake til det om et øyeblikk) utvikler seg enten du spiller i karrieredelen, spiller et minispill, øver på slagene dine eller bygger en bane i baneditoren i spillet.

PGA Tour 2K25 har også en rekke profesjonelle golfspillere, inkludert legenden Tiger Woods, men også Max Homa, Matt Fitzpatrick og en rekke kvinnelige spillere ledet av Brooke Henderson, Lydia Ko og Rose Zhang. Fokuset her er imidlertid mye mer spillersentrert, så du kan faktisk ikke spille med noen av de profesjonelle spillerne, bare mot dem.

Hjertet i PGA Tour 2K25 er MyCareer, en svært omfattende karrieredel som spenner over mange begivenheter, ofte fordelt over flere runder på PGA Tour. I denne delen må du, i tillegg til å gjøre det bra på golfbaner over hele verden, skape din egen karriere og ta deg av alle dine forpliktelser utenfor banen. Det er viktig å ha den rette profilen på sosiale medier for å få så mange følgere som mulig, du bør delta i intervjuer for å tilfredsstille pressen og fansen din, og du kan skrive artikler for golfmagasiner for å vise profesjonalitet. Du må selvfølgelig også ta vare på sponsorene og delta på deres arrangementer, og som nevnt må du hele tiden jobbe for å bli den beste spilleren på PGA Tour og vinne det ettertraktede trofeet.

PGA Tour 2K25 tilbyr timevis med moro, for i tillegg til den omfattende MyCareer kan du delta i daglige og ukentlige online-arrangementer, spille forskjellige typer golf med opptil tre venner, fra Stroke Play og Skins til Four Ball og den underholdende 2v2-modusen Scramble. Både online og lokalt kan du spille Topgolf, som er et slags minispill mot andre der presisjon er det viktigste, du kan delta i detaljerte treningsøkter for å forbedre deler av spillet ditt, og som tidligere nevnt kan du lage dine egne baner som kan modelleres ned til minste detalj, helt ned til hvor hvert tre eller hver benk skal plasseres.

Vi har tidligere sett at sportsspill fra 2K kan være spekket med kjøp i spillet. Det vil være å gå for langt å si at PGA Tour 2K25 er "spekket med kjøp i spillet", men det er ikke helt av veien. I hver av spillets fem planlagte sesonger (som hver varer i 12 uker) vil det være en Clubhouse Pass. En Clubhouse Pass lar deg låse opp nye klær, nye golfballer, diverse annet utstyr, og kanskje viktigst av alt, XP Boosts. Som nevnt tidligere foregår progresjonen din i alle deler av spillet, så jo mer du spiller, jo mer låser du opp i de 100 nivåene som utgjør en Clubhouse Pass. Det er imidlertid visse ting som er låst bak Clubhouse Pass Premium. Du kan kjøpe en for rundt £8, som gir deg tilgang til alle tingene du låser opp i løpet av spillet. Du kan velge å ignorere Clubhouse Pass Premium helt, noe som betyr at du må jobbe litt hardere for å nå XP som Premium medlemmer kan øke seg selv til via Clubhouse Pass Premium, og det er noe utstyr, hovedsakelig kosmetikk, som du ikke kan få tak i uten.

Visuelt er PGA Tour 2K25 ganske fint, men ikke noe spesielt. Banene er fine, menyene som du tilbringer mye tid i er enkle å bruke og også ganske intuitive, men det er litt "uncanny valley" over noen av spillernes ansikter. Det visuelle er absolutt akseptabelt uten å være imponerende. Lydsporet er bra, som man kan forvente av et golfspill, og jeg synes faktisk kommentatorene gjør en grei jobb. Noen ganger merker man imidlertid at det de sier ikke stemmer helt overens med det som skjer på banen, og noen ganger motsier de hverandre litt.

PGA Tour 2K25 er et virkelig solid golfspill, med mange timers spilltid, mye innhold og ikke minst en konfigurerbar vanskelighetsgrad som gjør at nesten alle kan være med - både nybegynnere og hardcore golfentusiaster. Den enorme MyCareer-delen, som er spillets midtpunkt, vil ta timevis av din tid - men også her er spillet så konfigurerbart at du faktisk kan stille inn hele denne delen til å være "respektfull med tiden din", som HB Studios tidligere har uttrykt det.

PGA Tour 2K25 er en flott videreutvikling av PGA Tour 2K23 og kanskje det beste golfspillet undertegnede har spilt på veldig lenge. Hvis du, som oss, ikke er redd for å ta på deg et stygt golfantrekk og oppføre deg pent, bør du definitivt ta en titt på PGA Tour 2K25.