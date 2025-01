PGA Tour-golfturneringen tvinges til å endre sted på grunn av skogbrannene i LA

HQ

Skogbrannene i Los Angeles har tvunget oss til å flytte en golfturnering fra PGA Tour til et annet sted. Genesis Invitational skulle etter planen ha funnet sted mellom 13. og 16. februar på Riviera Country Club i Pacific Palisades, California.

Stedet er ikke ødelagt, men området rundt er ødelagt. Mer enn 23 000 hektar er brent ned i brannene, som også har forårsaket minst 25 dødsfall og ødelagt 12 300 000 bygninger.

"PGA Tour fortsetter å fokusere på sikkerheten og velværet til de som er rammet av den enestående naturkatastrofen i Los Angeles", sier touren. "Vi er takknemlige for den livreddende innsatsen til de første som responderer og det utrettelige arbeidet som gjøres for å få en slutt på de tragiske skogbrannene. Det er ikke annonsert noe nytt sted.

Skogbrannene pågår fortsatt, men brannmannskapene jobber hardt for å få kontroll over dem. Noen idrettskonkurranser i LA ble utsatt, men de fleste er nå i gang igjen, inkludert NBA, der to lokale lag, Los Angeles Lakers og Clippers, allerede spiller som normalt.