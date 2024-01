HQ

For 18 måneder siden lanserte Team WIBY sitt nyeste prosjekt i Early Access. Flerspillertittelen, som gikk under navnet Phantom Abyss, tiltrakk seg oppmerksomheten til mange fans fordi den engasjerende og flytende plattformtunge spillingen med tempelutforsking traff alle de rette punktene når det gjaldt å tilby en Indiana Jones-lignende spenning. Det har gått over halvannet år siden den gang, og utvikleren har stadig forbedret og utvidet spillet til et punkt der det endelig er klart til å kvitte seg med Early Access-taggen og lanseres som en 1.0 og "komplett" tittel.

Hva betyr dette egentlig for Phantom Abyss, spør du? Vel, enkelt sagt betyr det mer mekanikk, tøffere og mer komplekse feller, et større utvalg av nivåer, flere evner og modifikatorer å bruke, og enda flere spillmoduser som utfordrer måten denne tittelen spilles på. Men til tross for alt dette består kjernen i Phantom Abyss. Ideen om å laste seg inn i et livsfarlig og fiendtlig tempel for å unngå fiender, overleve og unngå feller, og å løpe til og hente en relikvie i enden av tempelet før en annen asynkron spiller klarer å gjøre det samme, er fortsatt bevart i sin forenklede genialitet.

Enten du glir under piggstenger, hopper over bunnløse avgrunner, bruker pisken din til å dra deg opp enorme høyder eller bare spurter forbi feller eller fiender som kan bety øyeblikkelig død, er kjernen i Phantom Abyss praktisk talt den samme som for 18 måneder siden. Det er imidlertid ikke noe å si på det, for Team WIBY skjønte hva dette spillet trengte å være fra starten av, og har siden forbedret det ytterligere med flere måter å spille på, flere utfordringer og en strammere ytelse - ikke at spillet noensinne spilte dårlig i utgangspunktet.

Så hva er det egentlig som har endret seg? De største forskjellene mellom Early Access- og 1.0-versjonene ligger i hvordan Phantom Abyss's pisker fungerer og hvordan du opplever spillet. Det er ikke så rudimentært som Temple Run nå. Det jeg mener er at når du laster inn i spillet, handler det ikke bare om å løpe for livet til du kommer i mål, nei, nå må du først velge en bestemt spillmodus. Valget av spillmodus vil avgjøre hva slags pisk du må bruke, hva slags utfordringer du må overvinne, hvor mange spøkelsesspillere som vil være til stede, og kanskje viktigst av alt, hva slags belønning du får hvis du lykkes og klarer å få tak i relikvien ved nivåets slutt. I tillegg til dette har du fått flere justeringer av piskene som gjør dem mindre frustrerende å bruke, samt flere måter å få kosmetiske skins til verktøyene dine på.

I hovedsak må du ikke forvente å finne en fornyet eller helt ny Phantom Abyss -opplevelse med denne 1.0-oppdateringen, for det er ikke det dette er. I stedet finner du en oppgradering og en liten forbedring av ulike aspekter og deler av hele rammeverket som utgjør det Team WIBY skapte i utgangspunktet. Hvis du aldri har spilt Phantom Abyss før, er dette det perfekte tidspunktet å sjekke det ut, og hvis du ikke har spilt siden tidlig i EA-lanseringen, er det en grunn til å komme tilbake til det igjen. Men hvis du har spilt dette spillet rutinemessig de siste 18 månedene, vil du sannsynligvis bli litt skuffet over at 1.0-debuten ikke kom med litt mer kjøtt på beina, om du vil.

