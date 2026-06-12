Phantom Blade Zero bryr seg ikke om å lanseres i nærheten av GTA 6

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Ut fra hvor fullpakket september og oktober er i år, kan man se at mange utgivere tror at november endelig blir tiden for Grand Theft Auto VI. Andre spill unngår Rockstars gigant som pesten, men utviklerne hos S-Game ser ikke ut til å bry seg i det hele tatt om den potensielle konkurransen.

I et intervju med PC Gamer sa Phantom Blade Zero-regissøren Qiwei «Soulframe» Liang at tanken på å lansere i nærheten av GTA VI ikke plaget ham. "Mange tror kanskje at vi har en markedsføringsstrategi for å flytte lanseringen fra den overfylte septembermåneden, og noen er veldig bekymret for at den er nærmere november. Vi tenker ikke på noe av dette. Vi tenker bare på kvaliteten på selve produktet. Jeg tror ikke konkurranse kan påvirke suksessen til et verk særlig mye. Det er bare selve produktet som teller," sa han.

Phantom Blade Zero flyttet nylig lanseringsdatoen sin til slutten av oktober, hvor man antar at markedsføringen av Grand Theft Auto VI vil være i full gang. "Vi tenker ikke på hva som skjer der. Vi tenker ikke engang på konkurransen, hva som lanseres før eller etter. Det som teller er hvor polert spillet er, og hvis vi har en eller to ekstra måneder, kan vi fikse flere feil, gjøre flere optimaliseringer, slik at vi ikke trenger en enorm oppdatering på lanseringsdagen," sa Liang.

Det er den typen holdning vi gjerne skulle sett hos flere utviklerstudioer. Selvfølgelig kan det være tøft å måtte lansere samtidig som Grand Theft Auto VI, men når man ser på situasjonen i september og oktober akkurat nå, virker det som om det kommer til å bli like tøft å lansere da, siden det er så mange andre spill som kjemper om oppmerksomheten. Hvis GTA VI lanseres i år, vil 2026 bli et år uten sidestykke, men S-Game legger det bak seg for å gi oss et prosjekt som vil vare lenger enn året det ble utgitt i.