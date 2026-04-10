Phantom Blade Zero er i "sluttfasen av utviklingen"

HQ

Utvikleren S-Game delte nylig sitt perspektiv på bruken av AI i spill, og forsikret fansen om at det kommende Phantom Blade Zero (tenk Sekiro møter kinesisk steampunk-fantasy) ikke er avhengig av teknologien, og fastholder at alt i spillet er ekte, håndlaget arbeid skapt av mennesker.

Utgivelsesdatoen er satt til 9. september på PC og PlayStation 5, og alt tyder på at det ikke vil bli noen forsinkelser. I et innlegg på X skriver den offisielle Phantom Blade Zero -kontoen :

"Phantom Blade Zero er for tiden i de intense, siste stadiene av utviklingen. Med den tiden vi har igjen, bruker vi alle tilgjengelige ressurser på å presse alle aspekter av spillet til den absolutte grensen for våre evner."

Så med det sagt, er alt som er igjen å vente på spillet, som vi faktisk kan få se igjen allerede neste uke, ettersom det ryktes at Sony har en strøm dedikert til tredjepartsspill.