Tilbake under Summer Game Fest forhåndsviste vi det kommende action-sjelelignende Phantom Blade: Zero, og syntes det var ganske imponerende. Siden den gang har vi hørt rykter om et utgivelsesvindu høsten 2026, men hvis det er tilfelle, ser det allerede ganske polert ut.

Utvikleren S-Game hadde med seg en ny demo til årets Gamescom, og PlayStation har spilt inn noen høydepunkter som nok en gang viser intense, brutale øyeblikk.

Du kan se videoen nedenfor.