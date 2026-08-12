Phantom Blade Zero får sin egen PlayStation State of Play neste uke

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Phantom Blade Zero Forhåndsbestillinger er nå åpne, men PlayStation og utvikleren S-Game er ikke helt ferdige med å vise frem mer av denne actionfylte, kampsportinspirerte spenningsreisen. I tillegg til en 11 minutter lang trailer som viser massevis av spillopplevelser, får vi også en grundig gjennomgang som en del av en ny PlayStation State of Play, spesielt for Phantom Blade Zero.

Som annonsert på PlayStation-bloggen, kommer « Phantom Blade Zero-utgaven av State of Play den 17. august. Vel, hvis du befinner deg i Storbritannia eller Europa, vil den faktisk finne sted i de tidlige morgentimene den 18. august, da den streames live fra kl. 03:00 BST/04:00 CEST. Traileren som ble sluppet samtidig som forhåndsbestillingene åpnet, er rett og slett ikke nok til å dekke alle de intrikate spillmekanikkene og miljøet kjent som «Phantom World».

I traileren så vi et gjesteopptreden av Donnie Yen. Selve Ip Man kommer for å sette ferdighetene våre på prøve i « Phantom Blade Zero, og Yen har vært konsulent for spillet siden 2023, hvor han har bidratt med sin legendariske erfaring for å forme kampsporten og actionen i « Phantom Blade Zero.

«Phantom Blade Zero lanseres på PS5 og PC den 29. oktober.