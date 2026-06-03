Phantom Blade Zero har blitt utsatt til oktober

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Mange av oss forventet å se Phantom Blade Zero i PlayStations store State of Play-sending. Det gjorde vi, men ikke så mye som vi håpet. Alt vi fikk var en kort teaser-trailer som lovet at en mye mer spennende trailer vil bli delt når forhåndsbestillingene starter i sommer. Litt rart å gjøre når spillet skulle lanseres i september. Her er forklaringen.

S-Game bekrefter at Phantom Blade Zero har blitt forsinket fra 9. september til 29. oktober. Utviklerne trenger disse ekstra 50 dagene for å forbedre hvordan spillet føles og ser ut, ettersom de har innsett at de kan polere opplevelsen litt mer:

"Vi har oppgradert en rekke karaktermodeller og omarbeidet mange miljøer i hele spillet, og presset dem mot den høyeste standarden vi for øyeblikket kan oppnå. Vi har også brukt ekstra krefter på å bevare så mye av denne visuelle effekten som mulig, selv uten å bruke strålesporing. Strålesporing vil selvfølgelig forbedre grafikken ytterligere, men vi prioriterer å sørge for at kjerneutseendet, atmosfæren og intensiteten i Phantom Blade Zero kommer til sin rett for så mange spillere som mulig."

Vi fikk ikke se mye av disse tingene i teaseren, men forvent mye mer senere i sommer, ettersom vi er lovet en 15 til 20 minutters State of Play dedikert til Phantom Blade Zero en gang i nær fremtid. Det store flertallet av det som vises i den vil være helt nytt gameplay som beviser at den ekstra ventetiden er verdt det.