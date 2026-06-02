Phantom Blade Zero lover en forhåndsbestillingslansering senere i sommer

HQ

Det er State of Play-dagen, så selvfølgelig kan vi forvente å se litt av Phantom Blade Zero, det Sekiro-lignende actionspillet fra S-Game som kommer vår vei i september. Hvis du hadde håpet på et dypdykk i spillet, eller bekreftelser på forhåndsbestillinger, har du dessverre uflaks. For nå, i det minste.

Som bekreftet i en kort ny trailer som ble vist på State of Play-presentasjonen i kveld, vil Phantom Blade Zero komme tilbake senere i sommer, for et dypdykk i spillet. Når det har blitt vist, vil S-Game åpne for forhåndsbestillinger. Det er sannsynlig at utvikleren rett og slett ønsket å gi Phantom Blade Zero sitt eget øyeblikk i rampelyset, i stedet for å kaste sitt store gameplay-dypdykk i et fullpakket show der det egentlig ikke er plass.

En trailer for en trailer er ikke alltid de beste nyhetene, men det er fortsatt tid igjen for oss å bli hyped for Phantom Blade Zero i forkant av lanseringen i september.