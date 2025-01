Phantom Blade: Zero ser for godt ut til å være sant i sjefskampspillingen

HQ

S-Game fikk mange til å sperre opp øynene da de viste frem Phantom Blade: Zero i 2023s PlayStation Showcase. Det Sekiro: Shadows Die Twice-utseende spillet så ut til å ha utrolig jevne animasjoner, mange kule våpen å slakte fiender med og et raskt, men likevel virkningsfullt, kampsystem. Jeg fikk noen flashbacks til da Sony bekreftet at Black Myth: Wukong var bekreftet for PS5. Det virket litt for godt til å være sant, men de kinesiske utviklerne fortsetter å gi oss bevis på at vi kan ha noe virkelig stort i vente.

De har, som lovet, gitt oss mer gameplay fra Phantom Blade: Zero. Disse omtrent fem minuttene med uredigert gameplay som avslører en ny fascinerende sjef og to nye våpen, gjør meg enda mer hyped for det, så det er hyggelig at teamet bekrefter at utgivelsesdatoen vil bli kunngjort senere i år.