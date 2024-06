Phantom Blade: Zero-skaperne brukte ekte Kung Fu-mestere for kampene

HQ

På Summer Game Fest fikk vi ikke bare spille Phantom Blade: Zero, men vi var også så heldige å få en prat med spillets regissør, Soulframe Liang, som snakket utførlig med oss om historien, kampene og mye mer.

Som du kan se fra noen av spillets trailere, ser kampene ut til å være ganske fantastiske her, med bevegelser som flyter som en duell i en film. Ifølge Liang skyldes det engasjementet de har lagt ned i å gjenskape ekte Kung Fu-bevegelser.

"For det første er alle bevegelsene filmet av ekte Kung Fu-mestere i Kina", sier Liang. "Vi har invitert mange av de beste Kung Fu-stuntmennene i filmindustrien til å filme Kung Fu-bevegelsene våre, og de har også gitt oss mye inspirasjon til å designe alle disse bevegelsene med to kniver og lange kniver. Alle bevegelsene er utrolige, men de er ekte. De er hentet fra ekte Kung Fu-bevegelser."

"Filosofien i Kung Fu er at du skal bevege deg hele tiden," fortsatte han. "Du kan bevege deg hele veien rundt. Du kan bevege deg og unnvike til fiendens rygg, og du beveger deg som vann, ikke sant? Og det er også en veldig viktig filosofi i Kung Fu, og det er det vi uttrykker."

Se hele intervjuet i videoen nedenfor. Phantom Blade: Zero er under utvikling for PS5 og PC.