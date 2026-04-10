Phantom Blade: Zero-utvikler om AI: "Hvert eneste stykke innhold i spillet vårt har blitt laget av ekte kunstnere"

Temaet om hvordan kunstig intelligens brukes i spillutvikling er et stadig mer populært tema, og mange utviklere tar avstand fra å bruke teknologien til noen form for kreative elementer. I den forbindelse har teamet bak Phantom Blade: Zero, som har blitt en av årets mest etterlengtede titler, nå kommet med en uttalelse der de forteller om hvordan de tilnærmer seg AI.

Kommer fra studioets administrerende direktør, nevnte S-Game-sjefen "til i dag har hvert eneste stykke innhold i spillet vårt blitt laget av hendene til ekte kunstnere. Vi kommer ikke til å bruke visuell AI-teknologi som kan endre våre kunstneres opprinnelige kreative intensjon."

For å legge til dette har vi fått et innblikk i mange av nøkkelfunksjonene i det bredere prosjektet, inkludert hvordan karaktermodellene er basert på 3D-skanninger av rollebesetningen, med stemmeskuespill og leppesynkronisering som "omhyggelig raffinert" for både den engelske og kinesiske lokaliseringen for spillet.

Våpnene er dessuten inspirert av tradisjonelle kinesiske verktøy, og utvikleren har hentet inn ekte sverdsmeder og til og med kampsportutøvere og "sverdmestere fra Mount Emei" for å sikre at kampene og handlingen lever opp til standarden.

S-Game har til og med skannet virkelige steder rundt om i Kina for å kunne inkorporere dem i spillet, og de ulike kartbildene som brukes i prosjektet er "håndtegnet med kinesiske pensler og Xuan-papir (rispapir) av unge kunstnere fra avdelingen for kinesisk maleri ved Central Academy of Fine Arts."

Studioet avslutter med følgende: "Vi er overbevist om at menneskelig kunstnerskap ikke bare er et middel til å skape verdi; det er selve verdien.

"S-GAME ansatte ikke bare en gruppe utviklere for å lage et spill, men i vår streben etter å kontinuerlig bygge opp et eksepsjonelt, lidenskapelig team bestemte vi oss for å lage et spill som alle her kunne være veldig stolte av."

