Phantom Blade: Zero vil avsløre utgivelsesdatoen på The Game Awards

Etter hvert som tredjepersons actionspill ser ut til å bryte seg bort fra den sjelelignende merkelappen som har holdt dem fast de siste årene, begynner vi å se noen spennende konsepter komme ut av sjangeren. Phantom Blade: Zero har hatt mange øyne på seg siden den første traileren debuterte, og fansen er nysgjerrige på når de vil kunne spille spillet selv.

Vi vil snart vite den informasjonen, ettersom The Game Awards har avslørt at Phantom Blade: Zero vil kunngjøre utgivelsesdatoen denne uken på arrangementet. Som en påminnelse, The Game Awards starter kl. 00:30 GMT/01:30 CET den 12. desember. Vi holder oss oppe sent for å gi deg de siste scoopene, inkludert utgivelsesdatoen for Phantom Blade: Zero.

Vi er ikke sikre på om dette vil være en fast dato eller mer et vindu, men vi må sannsynligvis vente til selve showet for å finne ut av det. Det er mulig at spillet kan bli med i den voksende oppstillingen av 2026-hits, eller det kan potensielt ta et år til og være i våre hender for 2027. Hva synes du om det?

