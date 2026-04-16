Phantom Blade Zero vil ha et æressystem i stil med Red Dead Redemption 2

HQ

Phantom Blade Zero Ifølge spillets regissør Soulframe vil Red Dead Redemption 2 ikke bare inneholde filmatiske kamper som vi kan glede oss over, det vil også ha et intrikat utformet æressystem. Dette systemet har to hovedaspekter, men spillerkarakterens interne æreskodeks ser ut til å ha effekter som går utover det å sørge for at du gir motstanderen et sekund til å plukke opp våpenet sitt når han slipper sverdet sitt.

I et nytt intervju som er lagt ut på Phantom Blade Zeros sosiale medier, får vi se Soulframe snakke gjennom spillets æressystem. Det er to forskjellige elementer i det: Wu og Xia. Wu handler om å uttrykke seg utad gjennom kampsport, mens Xia er mye mer innadvendt. I spillet vil vi se en sammenheng mellom sideoppdrag og hovedoppdrag, slik at du effektivt kan skape en stor sommerfugleffekt ved å handle med ære. Følger du kodeksen din, vil du se at handlingene dine har en større innvirkning på verden som helhet.

Vi får se hvordan dette systemet blir integrert i spillet, for selv om et æressystem kan høres ut som noe fra Red Dead Redemption 2, tviler vi på at vi kommer til å tippe hatten til hver eneste NPC på Phantom Blade Zero for å vinne ære. Det ser ut til at vi i stedet vil få store avgjørelser i avgjørende øyeblikk for å se om vi vil holde oss til æreskodeksen vår eller forlate den når det gjelder som mest.