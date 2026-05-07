Phantom of the Opera 1/6 Action Figure er et underverk å se på

HQ

Samlerfigurer er en hjørnestein i popkulturen, og når de gjøres riktig, er de intet mindre enn ekte kunstverk. Det italienske studioet Kaustic Plastik, som er kjent for sitt lidenskapelige håndverk og sin dedikasjon til klassiske filmfigurer, beviser dette nok en gang med sin Phantom of the Opera-figur, som ikke bare gir en 1/6-skala (ca. 30 cm høy) gjengivelse av figuren, men også et imponerende utvalg av tilbehør inspirert av den legendariske stumfilmen.

Alle tanker om "leketøy" eller "dukke" forsvinner i det øyeblikket du ser Fantomets signatureske. Med en høyde på over en meter og en vekt på mer enn 10 kilo lover emballasjen i seg selv førsteklasses kvalitet. Inni er figuren og tilbehøret fordelt på tre separate esker, hver av dem nøye polstret med tykk beskyttende polstring.

En av disse eskene inneholder selve Phantom of the Opera-figuren - kolleksjonens Standard Version. Ved siden av figuren finner du tre sett med utskiftbare hender (alle uten synlige kuleledd), noen ekstra ledd, en iøynefallende base med navneskilt og en spøkelsesaktig maske til de raskeste nettkjøperne. Fantomet kommer fullt påkledd: skjorte med krage, vest, dressjakke, mørke bukser og blanke dresssko. Over dressen sitter figurens ikoniske svarte kappe, supplert med et blodrødt slips. Alle klærne er laget av ekte tekstiler, som er skreddersydd til kroppen akkurat som en skreddersydd dress i miniatyr. Materialene føles myke og førsteklasses, noe som gir hele ensemblet en overbevisende realistisk tilstedeværelse.

Dette er en annonse:

Skulpteringen er omhyggelig, helt ned til blodårene på hendene. Den fotorealistiske finishen forsterkes av imponerende håndmalte teksturer som gir Phantom liv. Fra de glatte hårkrøllene til de mørke skyggene under øynene, fra de gulnede tennene til de blodskutte øynene, ser hodeskulpturen ut som om Lon Chaney selv gikk ut av filmen fra 1925. På esken hevdes det at øynene er bevegelige for å øke uttrykksfullheten, men til tross for at jeg fant to magnetiske punkter i hodet, klarte jeg ikke å få dem til å bevege seg i det hele tatt. De utskiftbare hendene sitter godt fast og krever litt kraft for å bytte, selv om materialene av høy kvalitet ser ut til å håndtere stresset godt.

Artikulasjonen er solid. Armene bøyes fritt i håndledd, albuer og skuldre, selv om de ikke hever seg mye over brystnivå. Likevel er rekkevidden stor nok til uttrykksfulle positurer, fra å spille orgel til å holde en fiolin. Bena roterer naturlig utover, og knærne bøyes jevnt. Takket være magneter gjemt i skoene kan figuren stå stødig selv i mer dynamiske positurer eller sitte overbevisende når den poserer.

I Deluxe-versjonen følger det med en ekstra eske fylt med stemningsfullt tilbehør for å bygge opp en filmisk utstilling. Høydepunktet er et massivt kirkeorgel - fortsatt imponerende selv i skala 1/6 og med en vekt på flere kilo. Orgelet består av hovedkonsoll, pedalbord, benk og notestativ. Vekten og finishen tyder nesten på ekte tre, selv om jeg ikke kan si det med sikkerhet. Likevel kan du praktisk talt høre Phantoms musikk når du ser på det. Benkens lilla pute, som ser plysjaktig ut, er dessverre av plast. Orgelet har to nivåer med tangenter, statiske trekkstenger over dem og fullt utstrakte pedaler under. Bunnen er kledd med myk fløyel for å hindre riper og gi bedre grep.

Dette er en annonse:

I tillegg til orgelet inneholder esken en fjærpenn med blekkhus, en fedora, en sølvkrukke, en notebok med ekte noter og flere lesbare bokstaver. Orgelet kan dekoreres fritt med disse rekvisittene, og flere skjulte magneter hjelper til med å holde tingene på plass. Den svarte fedoraen passer overraskende nok ikke til figurens hode; den er kun ment som en utstillingsgjenstand eller noe Fantomet kan holde i hånden.

Kjøpere av Exclusive Edition får en tredje eske, begrenset til bare 180 enheter på verdensbasis. Inni er det en massiv steinsokkel som er modellert direkte etter filmens krypt. Den detaljerte steinteksten er toppet med et brodert teppe i ekte fløyel som legger seg vakkert over trinnene og gir dem dybde og dimensjon. Magneter i gulvet gjør at Fantomet står trygt. Undersiden av sokkelen er også kledd med fløyel for bedre grep og trygg håndtering. Settet inneholder også et notestativ med utsmykkede utskjæringer i trestil og en fiolin med bue. Fiolinens detaljer, fra hakestøtten til de enkelte strengene, er bemerkelsesverdig naturtro. Med Fantomets ulike håndalternativer kan du posere ham mens han spiller på instrumentet, selv om jeg ikke klarte å lokke noen lyd ut av det.

Kaustic Plastik har gjort et eksemplarisk arbeid med denne Phantom of the Opera-figuren. Tatt i betraktning at kildematerialet er en 101 år gammel svart-hvitt-film, er resultatet forbløffende realistisk. Detaljert skulpturering, ekte tekstiler, smart bruk av magneter og omhyggelig autentisk lakkering gjør Fantomet og hans mange tilbehør til ekte kunstverk som hedrer klassikeren. Uansett hvilken versjon du velger, får du virkelig valuta for pengene.

Kaustic Plastik: Phantom of the Opera 1/6 Actionfigur

Standardversjon (listepris 290 €)

Deluxe-versjon (listepris 495 €)

Eksklusiv versjon (listepris €550)