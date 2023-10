Pharaoh: A New Era

Husker du de glade simuleringsdagene? Den gang da verden ennå ikke hadde gått til helvete fantes det mange av dem, og Sierra Entertainment hadde en hel serie som bare het "City Builders", som inkluderte det opprinnelige Pharaoh og et av mine absolutte favorittspill gjennom tidene, Caesar III.

Slike ting er selvfølgelig tilgjengelig på GOG.com, som som en messias har klart å redde barndomsminnene våre slik at de kan spilles på nytt i moderne tid. Problemet er at spillene ikke er laget for 4K-skjermer, 16 000 DPI-mus og moderne maskinvare. Til tross for at jeg kan få min Pharaoh -fiks fra GOG til å begynne med, er det i praksis uspillbart.

Og det er her Triskell Interactive kommer inn i bildet. De har slått seg sammen med Dotemu, som har laget en remake av to av mine andre favorittspill, Raptor: Call of the Shadows og Double Dragon, og de har laget en remake, eller rettere sagt, de har gjenskapt det, for det er ikke bare skalert opp og tilpasset, så først blir man litt forvirret.

Grafikken er endret, den er litt mer tegneserieaktig, men i 4K. Det er laget som et spill i sammenheng med DLC Cleopatra, Queen of the Nile, men både musikken og grensesnittet har blitt omformet ganske mye, og en rekke brukervennlige funksjoner har blitt lagt til for å kompensere for det isometriske 2D-perspektivet. I det store og hele er jeg fornøyd med disse endringene, selv om jeg hadde foretrukket den gamle måten å se statusen til innbyggernes hus på og å beholde den gamle gatestøyen, men det er også alt.

Det må ha vært litt av en oppgave, for jeg sammenlignet det med originalen, og oppdragene er helt 1:1 i layout og alt. Samtidig er det gjort uten å belaste datamaskinen for mye, og jeg er nær ved å si at neste års toppmobiler vil kunne håndtere det rimelig bra.

Spillet er enkelt på overflaten, men med ganske mange lag. Du må oppfylle visse krav og bygge en by fra bunnen av (eller du kan hoppe over oppdrag, eller bare gå inn i Sandbox -modus og gjøre hva du vil. Det betyr at du må sørge for vann, mat, politi og brannvesen, sørge for at gudene er fornøyde (for ellers får det konsekvenser), og at du har en fornuftig økonomi i byen, et militær som beskytter deg, og at du utnytter Nilens vann til å gjødsle åkrene dine. Det er enkelt, men likevel ganske engasjerende, og det som skulle ha vært en rask test av det første oppdraget, ble raskt til timevis med skjermtid.

Det er nok nostalgi, men som sagt liker jeg den grafiske stilen i originalspillet bedre, den nye er litt for tegneserieaktig, og selv om det nye brukergrensesnittet objektivt sett gir bedre oversikt, savner jeg det gamle - men det er nok et spørsmål om tilvenning. På den annen side får du ekstra poeng for at det er en ekte remake og ikke bare en oppdatering av den gamle grafikken. Når det er sagt, er prisen på 23 euro kanskje litt i overkant, så det er bra at Steam ofte kjører spesialtilbud på spillet.

