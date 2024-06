Pharrell Williams får sin egen Lego-film i Piece by Piece

Pharrell Williams har alltid vært en av dem som har tatt steget ut når det gjelder kreativitet. En titt på hattene hans fra begynnelsen av 2010-tallet er nok til å bevise det. Nå får han sin egen biografi. Men den er veldig forskjellig fra filmene som skildrer andre musikeres liv.

For det første er Williams i live for å fortelle sin historie, noe som er fint. For det andre har han valgt å skildre hele historien i Lego-form. Det er et kreativt valg som garantert vil vekke oppsikt hos mange, og det betyr at de ikke trenger å bruke dobbeltgjengere til unge versjoner av karakterene.

Piece by Piece Filmen kommer på kino den 11. oktober, og den vil også inneholde noen nye låter fra Williams for å feire filmen. Sjekk ut den første traileren nedenfor: