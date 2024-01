Pharrell Williams samarbeider med The Lego Group om å lage en animasjonsfilm om livet sitt.

HQ

Pharrell Williams samarbeider med The Lego Group og Focus Features for å lage en animasjonsfilm om livet sitt.

Den ukonvensjonelle biografien har fått tittelen "Piece by Piece" og skal produseres av Neville og Caitrin Rogers (Tremolo Productions) sammen med Williams, Mimi Valdés og Shani Saxon (i am OTHER). Jill Wilfert og Keith Malone er utøvende produsenter for The Lego Group.

I en pressemelding om filmen heter det "Pharrell var ikke interessert i å lage en tradisjonell film om livet sitt, og satte seg fore å fortelle historien sin på en måte som ville sette publikums fantasi fri. 'Piece by Piece' er utviklet ut fra hans unike visjon og trosser sjangre og forventninger for å ta publikum med inn i en legoverden der alt er mulig."

"Pharrell Williams er en sann banebryter som med sin innflytelse på musikk, kunst og mote stadig omformer den globale kulturen med en ubestridelig følelse av glede", sier Peter Kujawski, styreleder i Focus Features, i en uttalelse. "I samarbeid med den uforlignelige Morgan Neville og Lego-varemerkets ubegrensede kreativitet kommer hans visjonære ånd til live på en helt unik og oppløftende måte som vil inspirere alle til å danse, synge og bruke stemmen sin til å bygge den verdenen de ønsker å se, stein for stein og bit for bit."

"For fem år siden kontaktet Pharrell Williams meg med ideen om å hjelpe ham med å fortelle sin historie gjennom Lego-animasjon", sier Neville i uttalelsen. "Det var et av de sjeldne øyeblikkene der jeg på et øyeblikk visste at dette var en reise jeg ville være med på. Jeg er takknemlig for at partnerne våre i Focus Features og Lego Group har trodd på det vanvittige oppdraget vårt. Vi har satt sammen et utrolig team av kreative medarbeidere for å skape en ny type film. Jeg gleder meg til at folk skal få se den."

Da jeg fikk denne vanvittige visjonen om å fortelle denne historien gjennom legoklosser, kunne jeg ikke ha forestilt meg en bedre partner enn Morgan. Han er en legende", sier Williams. "Jeg er takknemlig for at Focus ville samarbeide med oss, og jeg er beæret over å kunne dele dette med verden og ta folk med inn i universet mitt. Å bygge med legoklosser oppmuntrer oss til å følge fantasien vår ... hvem hadde trodd at det å leke med disse lekene som barn skulle utvikle seg til en film om livet mitt. Det er et bevis på at alle andre også kan gjøre det."

"Piece by Piece" kommer på kino 11. oktober 2024.

