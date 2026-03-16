Phase er en gamingmus som kan forvandles til en gamepad

En mus og en gamepad i én og samme pakke? Ja, det er akkurat det Pixelpaw Labs nå forsøker seg på med Phase, en gamingmus som kan forvandles til en gamepad. Ved første øyekast ser den ut som en ganske vanlig spillmus, men ikke alt er som det ser ut; det er faktisk to separate halvdeler som holdes sammen av magneter. Trekk dem fra hverandre, og musen forvandles plutselig til to Joy-Con-lignende kontrollere.

Når Phase brukes som mus, fungerer den omtrent som en hvilken som helst annen spillmus, med en optisk sensor som kan håndtere opptil 16 000 DPI og en pollingfrekvens på 1 000 Hz. Den kobles til via Bluetooth eller en 2,4 GHz-dongle, og kan også pares med opptil tre enheter samtidig. Batteriet er beregnet til å vare i opptil 72 timer før det må lades opp via USB-C.

Designet er imidlertid ikke uten kompromisser, og den mangler blant annet et tradisjonelt rullehjul. I stedet bruker den en berøringsplate som lar deg bla, omtrent som Apples Magic Mouse. Når enheten deles, får hver halvdel sitt eget sett med kontroller: analoge pinner, knapper, utløsere og en D-pad. Tanken er at du skal kunne spille PC-spill, mobilspill eller andre titler med en kontroller uten å måtte bytte til en separat gamepad.

Prisen vil være $ 159 når den lanseres på Kickstarter.