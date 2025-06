Phasmophobia blir film

HQ

Phasmophobia er det siste i en lang liste med spill som skal få en videospilltilpasning. Fire-spiller co-op-hiten fra Kinetic Games tok internett med storm da det ble utgitt i 2020, og ga spillerne en virkelig skummel opplevelse sammen med vennene sine.

Nå skal skrekkproffene i Blumhouse og James Wans Atomic Monster lage en film av spillet. Med tanke på at Atomic Monster står bak noen av de mest vellykkede skrekk-IP-ene de siste årene, som The Nun og The Conjuring-universet, og Blumhouse gjorde en massiv hit med videospilltilpasningen av Five Nights at Freddy's, kan du forestille deg at Phasmophobia er i ganske gode hender.

"Vi er glade for å offisielt kunngjøre at en Phasmophobia filmatisering er under utvikling - det er et stort øyeblikk for hele Kinetic-teamet, og starten på noe veldig spennende," sa Kinetic Games-direktør Daniel Knight via en pressemelding. "Vi kunne aldri ha forestilt oss de utrolige høydene dette spillet ville nå da det ble lansert for fem år siden, og vi er så takknemlige overfor vårt fantastiske fellesskap for den varige innvirkningen Phasmophobia har hatt i spillområdet og utover. Samarbeidet med Blumhouse og Atomic Monster markerer et utrolig nytt kapittel for spillet, og vi gleder oss til å dele mer etter hvert som prosjektet utvikler seg."

Phasmophobia har solgt mer enn 23 millioner eksemplarer siden lanseringen, og det er derfor tydelig å se hvorfor store filmstudioer ønsker å jobbe med IP-en. Vi får se hvordan det går med en Phasmophobia -film med tiden, ettersom det sannsynligvis kommer til å ta en stund før denne saken blir laget.