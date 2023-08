Phasmophobia får en stor oppdatering og tilbakestiller spillernes nivåer

Hvis du er redd for spøkelser, er dette sannsynligvis ikke noe for deg. Men hvis du liker tanken på en mer seriøs detektivopplevelse med skrekktema, kan dette være interessante nyheter for deg. For noen dager siden ble en større oppdatering lansert for Phasmophobia. Et indiespill som Kinetic Games har jobbet hardt for å oppdatere gjennom årene. Oppdatering 0.9.0.0 vil gi betydelig mer jegerutstyr, endringer i systemer og løsninger på tekniske problemer. Kinetic Games har skrevet en blogg på Steam med mer informasjon:

HQ

Hver utstyrsgjenstand har nå tre nivåer, noe som øker antallet utstyr fra 22 til 60! Nivåene koster en stor sum penger å låse opp, men hvert nivå vil koste det samme å ta med inn i en kontrakt.

I tillegg til disse oppgraderingene vil spillernes nivåer bli gjenopprettet. Du vil imidlertid motta en lapp på karakteren din med din tidligere rang. Andre endringer påvirker navnene på enkelte bevis. Fingeravtrykk blir for eksempel omdøpt til Ultraviolet. Systemet er nå basert på en tydeligere progresjon, og utstyret ditt vil utvikle seg i takt med nivået og prestasjonene dine. Det er mye mer å lese om, og du finner alle endringene her... Spiller du Phasmophobia?