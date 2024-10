Phasmophobia Forhåndsvisning av tidlig tilgang til konsoll: Mer tid i ovnen er nødvendig

Suksesshistorien som Kinetic Games' Phasmophobia er, ser vi bare i en håndfull andre tilfeller. Dette er et av de overraskende prosjektene som kommer i en Early Access-tilstand og deretter snart ser millioner av spillere strømme til og sjekke det ut, og til slutt se et utrolig lite studio oppnå ubegrunnet suksess. Phasmophobia har vært i Early Access på PC siden 2020, og det er ingen slutt på det i sikte, men i horisonten er en konsollversjon av spillet, en konsollversjon som bruker Early Access-systemene som er på plass på Xbox og PlayStation. Jeg har hatt sjansen til å sjekke ut den versjonen av det paranormale psykologiske skrekkspillet, og selv om det helt klart er store ambisjoner, tester det også virkelig grensene for hvordan vi definerer "Early Access".

Hvis du er en konsollspiller som har sett PC-brukere nyte og glede seg over Phasmophobia gjennom årene og har ventet på din sjanse til å bli med dem, er den gode nyheten at du nå kan det. Full crossplay-støtte er til stede, og de fleste funksjonene i PC-utgaven gjenspeiles i denne konsoll-iterasjonen. Haken er at de er gjort på en slik måte at de ikke føles komfortable for en kontrollerbruker.

For det første er et av de største forbannelsene for en kontrollerbruker utbredt her. Jeg snakker om menyer som bruker markører. I utgangspunktet fungerer disse, og av den grunn kan du ikke kritisere dem, men de er så kontraintuitive og frustrerende å bruke med en analog pinne at det virkelig må være et overbevisende spilldesign bak dem for å sikre at du kan se forbi dem. Problemet er at før vi kommer så langt, har vi også dårlig menydesign å stri med. Phasmophobia på konsoll føles rett og slett ikke fundamentalt godt bygget, og spilleren kjemper hele tiden for å få sentrale meny- og interaksjonssystemer til å fungere som de skal, selv til tross for at mange markørmekanikker er til stede, noe som i all ærlighet burde gjøre disse delene presise og uten noen grunn til å være klumpete. Men det er de, og hvis du har tålmodighet til å fortsette å presse fremover, kommer vi til neste del av problemet.

Nå kan du sikkert fortelle at hovedproblemet med Phasmophobia på konsoller er at det fremdeles føles som om det bare er laget for mus og tastatur. Meny- og markørsystemet er et godt forvarsel om dette, en tilstedeværelse som du ikke trenger D.O.T.S. eller et videokamera for å registrere. Denne designen siver inn i spillingen, der det hele tiden føles som om du kjemper mot kontrollene for å få grunnleggende handlinger til å fungere, handlinger som i M&K utføres uten problemer. Det kan være å slite med å åpne dører, slite med å plassere gjenstander, og til og med miste gjenstander ved et uhell, miste dem gjennom sprekker i kartet, og deretter kjempe for å nøyaktig registrere trådkorset ditt i et forsøk på å plukke dem opp igjen. På toppen av dette kommer dårlig tilbakemelding som ikke hjelper kontrolleren med å forstå når ting interageres med, og knapper og spillsystemer som ikke fungerer i tråd med PC-versjonen (inkludert Spirit Box' kommunikasjonsmekanikk).

Når det gjelder Early Access kan jeg tilgi begrenset grafisk innsats og litt jank her og der, men slik det ser ut nå er Phasmophobia et verre mareritt på konsoller enn en Demon noen gang kunne håpe på å være. Dette spillet trenger mer tid i ovnen på konsoll, tid til å forbedre de grunnleggende elementene og gjøre dem flytende og ikke frustrerende. Menyene og interaksjonsdelene er vanvittige, men sammenlignet med kjernekontrollmekanikken som snubler og er en smerte å mestre, er de bare en brøkdel av problemet. Jeg setter pris på at Kinetic har brukt tid og krefter på å lage et PC / konsollprosjekt som har fullstendig paritet og crossplay, men slik det står, vil jeg ikke oppfordre konsollspillere til å bli med sine PC-brødre med denne iterasjonen av den psykologiske skrekktittelen. Ikke ennå, i alle fall.

