Phasmophobia har solgt over 20 millioner eksemplarer

HQ

Det uhyggelig morsomme Phasmophobia har i løpet av de nesten fire årene som har gått siden lanseringen, vokst til å bli noe av et fenomen, med over 20 millioner solgte eksemplarer. Imponerende tall, og nå som spillet nylig er lansert i tidlig versjon på PlayStation 5 og Xbox Series, kan vi forvente at salgstallene vil skyte enda mer i været. Vi kan bare gratulere Kinetic Games med suksessen, og via deres konto på X takker de fansen og sier :

"Vi er glade for å kunngjøre at over 20 millioner Ghost Hunters har begynt sine undersøkelser i #Phasmophobia på alle plattformer. Tusen takk for støtten."

Har du spilt Phasmophobia, og hva synes du om spillet?