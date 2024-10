Phasmophobia lanseres på konsoller i forkant av årets uhyggeligste dag

Utvikleren Kinetic Games har tidligere lovet at Phasmophobia skulle lanseres på konsoller innen utgangen av årets skumleste måned, oktober. Men helt siden den kunngjøringen har vi ikke hørt mye om denne saken. Inntil nå.

Det er nå bekreftet, som en del av Xbox Partner Preview, at Phasmophobia vil komme til Early Access på PS5/PS VR2 og Xbox Series X/S-enheter så snart som 29. oktober, og at dette vil være en justert versjon som har tilpasset brukergrensesnitt og menyer som bruker et markørsystem og som utnytter hele listen over DualSense-forbedringer, inkludert haptisk tilbakemelding.

Det ble bekreftet på et pressemøte nylig, og Kinetic Games nevnte at denne versjonen av Phasmophobia vil ha fullstendig paritet og krysspilling mellom PC og konsoll (men ingen kryssprogresjon ennå), inkludert støtte for den nye Halloween-oppdateringen som dreier seg om samfunnsdrevne oppdrag og systemer for å låse opp værmodusen Blood Moon permanent.

Vi blir fortalt at PS5- og XSX-utgavene vil kjøre med 60 bilder per sekund, og at det for øyeblikket ikke er noen planer om å bringe tittelen til Game Pass eller å levere en PS5 Pro -oppdatering. PC-spillere kan forvente at en ny oppdatering også kommer på konsollutgivelsesdagen, og denne legger til et nytt hendelsestavle, nye utfordringer og belønninger, forbedrer den generelle ytelsen og knuser noen bugs.

Når det gjelder priser for Phasmophobia på konsoll, kan du få tak i spillet, akkurat i tide til Halloween, alt for £ 16.75 / € 19.50.